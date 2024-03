Rallentamenti sulla Statale per il cantiere 

Traffico rallentato lungo la strada statale 196, nel territorio di Guspini, per la posa dei tubi per la fibra ottica. L’impresa Sollai di Villacidro, concessionaria dell’appalto, sta facendo scavi per sotterrare lungo il bordo della strada cavi in prossimità della chiesa di San Giorgio.

Il traffico è regolato da apposita segnalazione semaforica che autorizza la circolazione a senso unico alternato. Nelle prime ore della giornata di ieri a causa della presenza di numerose auto lungo il tratto viario fra Guspini e Gonnosfanadiga si è creata una lunga coda al semaforo.

Lungo il percorso, da ambe due le parti, sono stati posti i cartelli che avvisano dei lavori in corso e che impongono il limite di velocità a 10 chilometri orari e che segnalano i pericoli derivanti dalla presenza di macchine operatrici, di movimento terra e operai. I lavori dovrebbero durare circa una settimana.



