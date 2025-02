Rallentamenti sulla 131 Dir verso la città da stamattina fino al pomeriggio di venerdì 

Carreggiata ristretta da oggi per tre giorni in un tratto della strada statale 131 Dir, per quanto riguarda le corsie che conducono in città, a causa di alcuni lavori richiesti dal Comune. Riguardano la realizzazione di un accesso industriale e questo comporterà il restringimento della sede stradale all’altezza del chilometro 4,200.

Il provvedimento, che si rende necessario per garantire la sicurezza della viabilità, sarà in vigore da oggi fino a venerdì, nella fascia oraria compresa tra le 10 e le 16. Si cerca insomma di evitare il cantiere negli orari di punta per quanto riguarda il traffico.

Un traffico che nella strada che collega la città all’area industriale di Sestu ma anche alla 131, e dunque al resto dell’Isola, è sempre particolarmente intenso. Non a caso i tamponamenti sono all’ordine del giorno con conseguenti rallentamenti del traffico che si ripercuotono su parte della viabilità cittadina. I due autovelox appartenenti al Comune di Cagliari e a quello di Selargius sono un deterrente all’alta velocità ma allo stesso tempo talvolta costringono gli automobilisti più indisciplinati a rallentare all’improvviso aumentando così il rischio di incidenti.

