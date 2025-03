Rallentamenti per lavori sulla 131 dir 

Ancora disagi per gli automobilisti all’ingresso della città dalla strada statale Carlo Felice, a causa dei lavori per la trasformazione dell’ex inceneritore - in disuso da decenni - destinato a diventare un impianto per la raccolta dei rifiuti nell’Area vasta.

Da oggi fino a venerdì, l’impresa d’appalto del Comune ha necessità di restringere la carreggiata in direzione della città davanti all’impianto, che sorge al chilometro 4,200 della Statale 131 dir. Il cantiere è necessario per consentire la prosecuzione dei lavori di realizzazione di un accesso industriale.

Il restringimento della carreggiata, deciso per garantire la sicurezza della viabilità, sarà in vigore oggi, domani e venerdì dalle 10 fino alle 16. In quell’area è in corso un cantiere affidato in appalto dal Comune, proprietario dell’ex inceneritore ora smantellato.

