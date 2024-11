Rallentamenti al traffico per i lavori 

I lavori nel cartiere del nuovo centro commerciale Eurospin, in viale Marconi, hanno ostacolato il traffico e provocato importanti rallentamenti ieri mattina. Le code si sono formate all’incrocio tra via Mercalli (la strada arginale che scorre parallelamente a una riva dello stagno di Molentargius) e viale Marconi, nel punto in cui inizia il senso unico in direzione di Cagliari. Il restringimento della corsia di immissione in viale Marconi ha rallentato il flusso dei veicoli.

Intanto, in Municipio si studiano novità per l’intera zona, dove il senso unico ha di fatto eliminato gli incidenti frontali da una parte, ma dall’altra ha portato a un aumento della velocità delle auto che percorrono l’arteria tra Quartu e Cagliari. In particolare, è pericoloso entrare e soprattutto uscire dai parcheggi delle attività commerciali nel tratto a senso unico. Al Comune si ipotizza che la corsia sinistra dei bus possa essere trasformata in corsia per il traffico normale destinata solo ai mezzi diretti alle attività commerciali.

