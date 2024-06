«Rallenta, gatti per strada» 

Le auto corrono veloci facendo strage di gatti e cani. Succede in via Gramsci e dintorni. Così alcune residenti, capeggiate da Rita Nocera, 58 anni, e dalle figlie Jessica e Ylenia, hanno deciso di di affiggere dei cartelli plastificati “fai da te” in alcuni pali della strada a senso unico: Fai attenzione, grazie! Rallenta, per favore! I nostri animali hanno una famiglia! Alla mia famiglia manco molto! Come se parlasse il loro gatto Styles, ucciso qualche tempo fa da un’auto di passaggio e riprodotto in una foto sullo sfondo,

Il messaggio

«Styles - racconta Nocera - è morto in questa via. Era di mia figlia Jessica e del fidanzato Luciano. L’avevano portato a Udine ma a ottobre scorso hanno preferito che facesse ritorno in Sardegna per consentirgli di avere una vita più dignitosa in una casa con giardino. Lo tenevo dentro casa, ma ogni tanto poteva uscire perché il gatto è un animale libero che, a mio avviso, non può essere relegato al chiuso».

L’azione spontanea di sensibilizzazione rivolta agli automobilisti è un gesto importante soprattutto nelle strade in cui non sono presenti i marciapiedi e gli ingressi alle case sono a filo con la carreggiata: «Non è pericoloso solo per i gatti - prosegue Nocera - ma anche per i bambini e gli anziani e per i cani». Nocera ha salvato una gatta investita nella stessa strada: «L’ho chiamata Sfortuna, anche se in realtà si deve ritenere una miracolata. L’ho curata e ora è la mia micia più affezionata».

Le reazioni

Sono tanti i gruppi social nei quali si condividono immagini di animali scomparsi e investiti. E da questi sono arrivati a Nocera tanti i messaggi di supporto ma anche critici rispetto all’iniziativa: «Mi ferisce leggere commenti dove vengo attaccata per aver consentito al gatto di godere della sua libertà. La mia coscienza è pulita» conclude Nocera.

«I cartelli sono necessari», dice la consigliera Sabrina Stara, «come quelli che indicano la presenza di bambini che giocano in strada. L’automobilista deve rassegnarsi alla presenza di questi esseri indifesi che vanno protetti».

Chiude il sindaco Mario Puddu: «Premettendo il dispiacere per quanto sia accaduto al gatto, alla sua famiglia e ad altri cani, l’invito ad andare piano in strada vale sempre e a prescindere dal cartello. Purtroppo assistiamo troppo spesso ad automobilisti che scambiano le strade cittadine con Imola, Monza o Mores per rimanere a casa nostra».

RIPRODUZIONE RISERVATA