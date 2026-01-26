Raiuno, impiegata vince 60mila euro 

Si porta a casa 60mila euro Sara Pireddu, 27 anni di Macomer, impiegata contabile, cantante e modella, che ieri sera, è stata la concorrente di “Affari Tuoi”. Tanti soldi e qualche rimpianto perché nel suo pacco, il numero 8, c’erano ben 300mila euro. Comunque una cifra importante per la ragazza, che ha giocato assieme al padre, con cui forma anche una coppia musicale che va in giro per le piazze dell’Isola a proporre canzoni di artisti amati in tutta Italia.

Ha rifiutato diverse offerte Sara, il padre le ha più volte detto di essere convinto che nel suo pacco ci fossero i 300mila euro. Quando erano rimasti 5 pacchi (10, 20, 15mila, 50mila e 300mila euro) ne ha rifiutati 40mila. Al tiro successivo ha perso il pacco da 50mila ed era tentata di accettare l’offerta del dottore di 35mila euro, ma ha rifiutato anche quella. La sua richiesta al dottore era di 150mila euro («Noi sardi siamo onesti», ha detto) ma alla fine, dopo aver tentennato a lungo, ha accettato i 60mila. Una cifra importante e difficile da rifiutare. Ha accettato col sorriso Sara, e con un po’ di rammarico, ha scoperto poco dopo che nel suo pacco c’erano i 300mila euro. Come li investirà? «Mi piacerebbe diventare più autonoma, lasciando casa dei miei genitori, per noi giovani oggi non è semplice. E poi a breve uscirà il mio singolo e mi piacerebbe investire in un bel videoclip», ha detto.

