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Il Premio LGBTQIA+
26 ottobre 2026 alle 00:39

“Rainbook Festival” vincono Lucio Aru e Majid Capovani 

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Amare dove il desiderio deve restare nascosto, riconoscersi oltre la vergogna, custodire la memoria di chi ha dovuto vivere nel silenzio. Sono le storie al centro del Premio Letterario LGBTQIA+ “Laura Grasso 2026”, che ha assegnato i riconoscimenti a Lucio Aru per “Gent’arrubia”, nella sezione editi, e a Majid Capovani per “L’odore del deserto”, nella sezione inediti. A Vincenzo Patanè è andato il Premio speciale alla carriera, per il suo contributo alla conoscenza e alla diffusione della cultura LGBTQIA+.

La cerimonia si è svolta ieri allo Spazio Pira di Quartu nell’ambito del Festival Letterario “Rainbook”, promosso dall’associazione culturale LGBT+ Baa Bà APS. Un appuntamento che affida alla scrittura il compito di aprire spazi di riconoscimento, mettere in discussione i pregiudizi e restituire voce a esperienze troppo a lungo escluse dal racconto pubblico.

La giuria, composta da Giovanni Follesa, Elena Tebano, Denise Cappadonia, Andy Aikutu e Gianluca Albertini, ha puntato su storie capaci di interrogare il presente e conservare una memoria che riguarda l’intera comunità. Dal 2022, infatti, il Festival promuove in Sardegna la letteratura e la cultura LGBTQIA+ attraverso presentazioni, incontri e dibattiti.

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