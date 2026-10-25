“Rainbook Festival” vincono Lucio Aru e Majid Capovani 

Amare dove il desiderio deve restare nascosto, riconoscersi oltre la vergogna, custodire la memoria di chi ha dovuto vivere nel silenzio. Sono le storie al centro del Premio Letterario LGBTQIA+ “Laura Grasso 2026”, che ha assegnato i riconoscimenti a Lucio Aru per “Gent’arrubia”, nella sezione editi, e a Majid Capovani per “L’odore del deserto”, nella sezione inediti. A Vincenzo Patanè è andato il Premio speciale alla carriera, per il suo contributo alla conoscenza e alla diffusione della cultura LGBTQIA+.

La cerimonia si è svolta ieri allo Spazio Pira di Quartu nell’ambito del Festival Letterario “Rainbook”, promosso dall’associazione culturale LGBT+ Baa Bà APS. Un appuntamento che affida alla scrittura il compito di aprire spazi di riconoscimento, mettere in discussione i pregiudizi e restituire voce a esperienze troppo a lungo escluse dal racconto pubblico.

La giuria, composta da Giovanni Follesa, Elena Tebano, Denise Cappadonia, Andy Aikutu e Gianluca Albertini, ha puntato su storie capaci di interrogare il presente e conservare una memoria che riguarda l’intera comunità. Dal 2022, infatti, il Festival promuove in Sardegna la letteratura e la cultura LGBTQIA+ attraverso presentazioni, incontri e dibattiti.

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