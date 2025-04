Raimond, successo su Brixen per salutare il PalaSantoru 

Nella penultima giornata della A Gold di pallamano, la Raimond Sassari si è congedata dal proprio pubblico con una vittoria per 36-32 (20-16 p.t.) sul Brixen in cui si è distinto il rossoblù Andrea Delogu, top scorer dell’incontro con 8 reti. I 2 punti conquistati nello “scontro tra deluse” fanno bene al morale ma non cambiano le sorti di due formazioni che occupano il 5º e il 6º posto, con 35 e 28 punti, matematicamente già fuori dalla zona playoff.

Saranno cruciali, invece, i prossimi impegni della Verdeazzurro Sassari, che si giocherà la permanenza in A Silver nel playout al meglio delle 3 partite contro i siciliani dell’Haenna. Il primo “derby delle Isole” si disputerà a Enna alle 18.30 di oggi, poi le due squadre torneranno in campo alle 17.30 del 3 maggio al PalaSantoru per gara2. Ma se dovesse rendersi necessaria un’eventuale “bella”, la gara3 decisiva si giocherebbe alle 18.30 del 10 maggio di nuovo in Sicilia.

