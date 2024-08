Raimond seconda nella Handball cup 

Ad aggiudicarsi la 6ª Handball Cup, trofeo preseason giocato sul parquet del PalaSantoru, sono stati i croati del Poreč, che ieri si sono imposti in finale sulla Raimond Sassari per 32-28 (18-15 p.t.). L’appuntamento organizzato dal sodalizio turritano, che rappresenta la Sardegna nella A Gold di pallamano, ha regalato un’intensa due-giorni, avvincente anteprima dei campionati ormai alle porte. Nelle due semifinali, la Raimond aveva battuto 35-32 i croati del Trogir, formazione in cui milita l’ex Josip Grbavac, e gli altri croati, quelli del Poreč, avevano sconfitto 35-30 il Cingoli, che ieri si è poi arreso 31-23 nella “finalina” per il 3º posto.

Qui Nuoro

Intanto, nel capoluogo barbaricino, la plurititolata Pdo Salerno si è aggiudicata, come nel 2023, il 6º Trofeo “Città del Redentore”, a cui hanno preso parte anche le francesi dell’Asul, le spagnole del Palautordera, le siciliane dell’Erice e - soprattutto - la giovanissima Hac Nuoro, società organizzatrice. Per la compagine nuorese è stata una prova generale in vista del ritorno nei campionati nazionali senior. Nuoro, che ha riabbracciato Basolu e Firinu, dopo alcuni anni di assenza parteciperà alla A2 femminile, dove troverà anche le concittadine della Città del Redentore e la Raimond Sassari.