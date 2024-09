Raimond, non c’è tempo per festeggiare 

Debutto vincente per la Raimond Sassari, che nella 1ª giornata della A Gold di pallamano ha sconfitto 31-22 gli emiliani del Rubiera. I rossoblù di Antonj Laera sono partiti col piede giusto e hanno archiviato il 1º tempo avanti 14-11. Nella ripresa, tuttavia, hanno subito il ritorno degli ospiti, che hanno siglato il 18-18 prima che i sassaresi - trascinati da Delogu, Hamidovic (9 reti) e Nardin - riuscissero ad allungare fino al 24-18 che, al 46’, ha di fatto chiuso la partita.

I sassaresi torneranno sul parquet del PalaSantoru già domani per il misurarsi con l’Eppan, reduce dal 49-38 incassato sul campo del Brixen. Sarà l’anticipo della 3ª di campionato, modifica del calendario resa necessaria dal doppio impegno in EHF European Cup del 20 e 21 settembre.

Nel fine settimana è scattata anche la A1 femminile, dove la Lions Sassari, ripescata dopo una stagione 2023/24 chiusa a secco di punti, è stata travolta 39-11 (17-4 p.t.) al PalaKeope dalla Casalgrande Padana. Le leonesse, condizionate anche dall’assenza del terzino sinistro Sallemi, potranno contare d’ora in poi anche sulla nuova arrivata Alexandra Colac. Per vedere in campo la Verdeazzurro Sassari in A Silver, occorrerà attendere il 21 settembre. A ottobre il via della A2 femminile.

