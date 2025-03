Raimond, la Coppa Italia è già finita 

La Final8 di Coppa Italia della Raimond Sassari è durata una giornata appena, giusto il tempo di capitolare 27-33 contro il Bolzano all’esordio nei quarti di finale. I sassaresi avevano di fronte una formazione che in A Gold di pallamano è 6ª con 4 in punti in meno e che avevano già battuto, ma non è bastato: ieri, a Riccione, a rincorrere sono stati i rossoblù.

Il Bozen, avanti di 4-5 reti già prima dell’intervallo, è scappato sul +7 al 45’ e ha poi retto l’urto quando la Raimond ha siglato il -3 (26-29) a 3’ dalla fine e fatto immaginare una clamorosa rimonta. Ma così non è stato, perché i sassaresi, pur in superiorità numerica per due minuti, sono stati imprecisi al tiro e Bolzano è riuscito addirittura ad allungare. Il sogno terzo trofeo è così sfumato e, alle 16 di oggi, nella semifinale contro il Conversano, Sassari sarà solo spettatrice.

Amaro il commento del ds Andrea Giordo: «C’è poco da dire, purtroppo. Quando siamo scesi in campo sembrava non sapessimo cosa fare. Abbiamo provato a recuperare solo con la forza della disperazione e dei nervi, ma quando si va sotto di così tanti gol e si prova a rimontare, poi manca anche la lucidità. Non c’entra la sosta invernale, c’è stata solo tanta confusione. Ora bisogna solo resettare, testa al campionato».

Nella Final8 femminile, la Pontinia delle nuoresi Luisella Podda e Martina Sitzia sfiderà in semifinale il Salerno dopo aver battuto 32-24 Casalgrande.

RIPRODUZIONE RISERVATA