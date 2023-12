raimond in palla, pari a conversano 

La Raimond Ego Sassari è tornata da Conversano con un punto prezioso, conquistato sul campo dove sei mesi fa aveva perso la “bella” della finale scudetto. Contro una delle dirette concorrenti per i playoff, stavolta è finita 24-24, ma i rossoblù si sono presi la scena e hanno tentato più volte lo strappo (4-8 al 14’, 11-13 all’intervallo e 17-20 al 45’) prima di subire l’inesorabile ritorno dei campioni d’Italia. Sassari ha agganciato il Cassano Magnago al 6º posto e, con 14 punti, è a -5 dalla vetta della A Gold di pallamano occupata dal Brixen. In A Silver, sconfitta per la Verdeazzurro, travolta per 36-22 (19-11 p.t.) dalla capolista Camerano. Top scorer capitan Cherosu con 6 reti e i marchigiani Laera (8) e Adamo (7). Benché a quota 7 come l’Enna, ottava e in zona playoff, i sassaresi, che occupano la nona posizione, sono invece ora in zona playout.

In A1 femminile, domenica amara per il fanalino di coda Lions Sassari, solo a zero dopo aver perso 31-20 (15-9 p.t.) lo scontro diretto col Padova. Padovane battute, invece, dalla Città del Redentore, che in A2 ha conquistato i primi due punti stagionali imponendosi per 35-14 dopo l’eloquente 24-4 del primo tempo. A Sassari, infine, Raimond sconfitta 19-22 dalla capolista Malo. Le due formazioni sarde sono appaiate al sesto posto.

