Raimond ego, Pavani è secondo portiere 

La Raimond Ego - questo il nuovo nome dopo l’aggiunta del secondo main sponsor, azienda del presidente Marco Santandrea - ha ufficializzato l’arrivo del portiere ferrarese Giovanni Pavani in vista della prossima A Gold di pallamano. Dopo aver salutato il sassarese Marco Spanu, in pausa per ragioni lavorative, la società turritana ha trovato nel classe 2000 il sostituto, che si dividerà il compito di difendere i pali con il confermato Valerio Sampaolo.

Entusiasta Pavan, che ha vestito le maglie di Estense, Junior Fasano, Siena e, in Francia, quella del Saintes, oltre all’azzurro delle nazionali Under e del beach: «La chiamata della Raimond Ego è stato un onore. Conosco molti dei ragazzi che hanno giocato a Sassari e più volte ho parlato con il mio amico Giovanni Nardin, il quale ha speso bellissime parole su città e società. Dopo aver giocato in Francia, sono certo di trovare l’ambiente ideale per esprimermi al meglio nel nostro campionato, cercando di contribuire a ottenere tutti gli obiettivi stagionali».

Buone notizie anche per la Verdeazzurro Sassari, che dopo aver mancato di un soffio la promozione, è stata ripescata dalla A Bronze alla A Silver, neonate categorie frutto della riforma dei campionati.

