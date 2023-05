Raimond, è la finale scudetto 

La Raimond è pronta a scrivere un’altra pagina della propria storia e di quella della pallamano sarda. Dopo aver conquistato la Coppa Italia nel 2022 con coach Luigi Passino al timone, la prima dalla sua fondazione nel 2017 e la prima “maschile” per una Sardegna che aveva registrato sempre e solo trionfi in rosa, adesso si giocherà lo scudetto. Dopo aver ribaltato in gara3 la serie col Brixen, corazzata capolista della A Gold, i turritani dovranno ora misurarsi, sempre al meglio delle tre, con il Fasano, approdato in finale dopo aver eliminato il Merano. Anche stavolta la Raimond giocherà in casa solo gara1 - alle 18.15 di oggi al PalaSantoru - ma dovrà chiudere la serie, quindi gara2 e l”eventuale gara3, in terra pugliese. Non sarà semplice, ma i rossoblù, ora allenati dallo spagnolo Francisco Zupo Equisoain, sono reduci da un girone di ritorno trionfale (12 vittorie di fila) e ai playoff hanno battuto per due volte in casa la capolista, impresa che in questa stagione non era riuscita mai a nessuna squadra all’infuori dello stesso Sassari. E oggi si continua. Appuntamento, dunque, al PalaSantoru, il sogno tricolore è appena iniziato. (v.ch.)

