Raimond, altri due colpi: Codina e il ritorno di Spanu 

La Raimond Sassari continua a lavorare al roster con cui affronterà la prossima A Gold di pallamano e, dopo l’arrivo di Hamidovic e Miri e il ritorno di Luigi Passino come responsabile dell’area tecnica, ufficializza nuovi movimenti in ingresso. Uno è il rientro del portiere Marco Spanu, sassarese doc che aveva chiesto un anno di pausa. L’altro è l’arrivo del regista cileno Aaron Codina, che oltre ad aver giocato 5 mondiali con la propria nazionale, vanta trascorsi nel Tolosa, nel Cordoba e nel Cingoli, dove nell’ultima stagione ha siglato 226 reti.

Nel frattempo, nelle finali nazionali giovanili, Verdeazzurro 20ª in U15 maschile e fuori dalla Top10 nella U15 femminile. Nel Trofeo Open, Nuoro 3ª nel femminile U15, Villacidro 5ª e Sassari 8ª in U13, Nuoro 5ª nell’U13 misto. Infine, dal settore arbitri, la notizia della designazione della sassarese Andrea Pepe per la fase finale degli Ehf Euro 2024 (28 novembre-15 dicembre).

