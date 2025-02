“Raighinas e innestos” di Sardegna I Tenores di Neoneli intonano i loro versi 

Un libro e un progetto multimediale, omaggio a personalità accomunate dal forte legame creato con la Sardegna. I Tenores di Neoneli dedicano i loro versi a Gigi Riva, Elio, Joyce Lussu ma anche a Fabrizio De André, Sugeaki Sugeta, Pablo Volta, Nadia Gallico Spano. «Figure di spicco le cui storie si sono intrecciate con quelle dell’Isola, come un innesto su un ulivo secolare», sottolinea Tonino Cau, anima del coro del Barigadu famoso in tutto il mondo, autore del volume “Raighinas e innestos – Radici e innesti”, tredicesimo volume prodotto dai Tenores di Neoneli, che si preparano a festeggiare il prossimo anno 50 anni di attività.

Versi in endecasillabi e non solo per Gigi Riva, la leggenda del calcio mondiale che ha fatto sognare la Sardegna intera, scomparso lo scorso anno; Joyce Lussu, scrittrice, poetessa, politica, eroina della Resistenza, moglie di Emilio, morta nel 1998; Elio frontman di Elio e le Storie Tese, che dal 1994 si esibisce in Sardegna in lingua sarda, con indosso l'antico abito tradizionale. «Un artista innamorato della nostra terra, per gli autentici valori, lingua, musica, paesaggi, accoglienza, tradizioni», sottolinea Tonino Cau. Che ha volutoricordare anche il linguista giapponese Sugeaki Sugeta, autore di un vocabolario nuorese-giapponese. «L’abbiamo conosciuto a Osaka durante un concerto quando ci ha voluto incontrare rivolgendosi a noi in sardo. È stato un incontro emozionante: gli abbiamo dedicato quattro ottave».

