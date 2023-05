Raid vandalico notturno: prese di mira le vetrate di bar e pizzerie  

Un piccone o un martello usato per danneggiare le vetrate delle attività commerciali. Un raid vandalico commesso nella notte tra domenica e ieri a Villanova e San Benedetto. In via Tempio è stato preso di mira il Roxy Bar: quattro i segni nella vetrata. In piazza San Rocco danneggiata quella della pizzeria Su Stampu San Benedetto. E in altre zone della città, come a Pirri, sarebbero stati segnalati altri atti vandalici compiuti probabilmente dallo stesso gruppo.

Su quanto avvenuto sono in corso le indagini delle forze dell’ordine. Per i titolari e gestori dei due locali tanta rabbia e delusione. Difficile pensare a un tentato furto vista la modalità utilizzata da chi ha agito in piena notte. Più probabile un atto vandalico dettato da chissà quale motivo. «Stiamo diventato una città davvero brutta», è il commento sui social di William Congera della pizzeria Su Stampu. «I carabinieri», evidenzia invece Mino Ghiani del Roxy Bar, «ci hanno detto che è stata una notte movimentata. La nostra vetrata è stata colpita quattro volte con un piccone o un martello. Un tentato furto? Non saprei. Anche perché avrebbero rubato davvero molto poco». (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA