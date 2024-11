Raid vandalico nell’ex fortino, muri imbrattati e rifiuti sparsi 

Ormai sembra diventato uno dei loro passatempi preferiti. I vandali continuano ad accanirsi contro i fortini sparsi nel territorio, nonostante i continui interventi di bonifica e le ronde portare avanti dai volontari. L’ultimo raid è di questi giorni e riguarda le fortificazioni militari a ridosso del Simbirizzi, oltre via Pitz’e Serra.

I balordi hanno imbrattato i muri, sradicato la chiusura di uno dei fortini e sparso rifiuti ovunque.

Ancora all’interno di uno di questi sono state trovate coperte, cartoni di pizza e resti di cibo vario, segno inequivocabile che qualcuno continua ad andare a dormire e cercare rifugio al loro interno soprattutto adesso che le notti stanno diventando più fredde.

«Nell ambito delle nostre passeggiate periodiche nel quartiere e zone limitrofe, abbiamo riscontrato i soliti comportamenti incivili di persone che continuano a considerare i beni pubblici come terra di nessuno» spiega il presidente del Comitato di Margine Rosso Emanuele Contu, «muri imbrattati e rifiuti sparsi in ogni angolo, questo è lo scenario in cui costantemente dobbiamo operare. E chissà perché nei fine settimana, nei weekend o nei giorni festivi, sembra che queste azioni si moltiplichino».

Intanto domenica scorsa come annunciato, il Comitato assieme ad Amici dei fortini e Assfort era presente al mercatino degli hobbisti per raccogliere firme per il recupero di Su Forti.

