Raid vandalico nella passeggiata dei fenicotteri, divelto il muretto 

Vandali scatenati nel lungosaline in viale Colombo. Per l’ennesima volta i balordi, forse gruppi di ragazzini, hanno sradicato dalla base il muretto di marmo che costeggia la passeggiata in legno sullo stagno e dopo hanno gettato i lastroni nell’acqua, laddove ci sono i fenicotteri e gli altri uccelli dell’area umida.

Un “passatempo” che si ripete ogni anno, tanto che ormai dei muretti resta ben poco. Ed è uno spettacolo desolante per le tante persone che percorrono la passeggiata diretti al Poetto. È probabile che il raid sia scattato di notte, dopo serate ad alto tasso alcolico come testimoniano le decine di bottiglie abbandonate nel vicino lungomare del Poetto.

La passerella in legno sul lungosaline era stata realizzata soprattutto per permettere alle persone di camminare a ridosso dello stagno e di ammirare i fenicotteri. Qualche anno fa era stata rimessa in sesto dopo che le travi si erano danneggiate in più punti, tanto che per un certo periodo un tratto era stato anche chiuso al pubblico. Alcune di queste erano state sostituite, altre invece erano state riparate. Era stato rimesso a nuovo anche il muretto in marmo, poi di nuovo distrutto dopo poco tempo.

RIPRODUZIONE RISERVATA