Raid vandalico nel sentiero dell’ex carcere 

Un atto di generosità e impegno ambientale distrutto dai vandali. Il sentiero dall’ex carcere di Guspini, ai piedi di una collina, era stato abbellito da Vanna Porcu una guspinese che aveva realizzato con aiuole e decorazioni di pietra e messo a dimora delle piantine con l’intento di ispirare il bello e contrastare l’abbandono i rifiuti nelle campagne circostanti. Un’iniziativa avviata qualche mese fa che, però, nei giorni scorsi le creazioni sono state vandalizzate e tutto l’impegno profuso è stato spazzato via . Addirittura, tutte le piantine messe a dimora sono sparite, forse rubate o buttate nei dintorni. Anche le pietre usate come recinzione ora si trovano in mezzo alla strada. A elogiare il lavoro di Vanna Porcu era stato elogiato da molti cittadini e anche dal gruppo scout locale che frequenta la zona verde che si estende oltre il sentiero dell’ex carcere.

RIPRODUZIONE RISERVATA