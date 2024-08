Raid vandalico nel nuovo parco 

Il nuovo parco non fa nemmeno in tempo a nascere (la consegna definitiva dei lavori è fra pochi giorni) che già si accaniscono i vandali. E pure i ladri. Il nuovo gigantesco parco lineare sul rio Cannas, un’imponente opera di riqualificazione ai lati del letto del fiume per decenni più simile a una cloaca che a un’area verde, ha conosciuto infatti pochi giorni fa il battesimo dei teppisti e dei furbi. Dapprima su una delle tante panchine in granito che punteggiano il percorso ciclopedonale da via Lucania a viale Trento, sono stati disegnati simboli volgare a sfondo sessuale con una bomboletta spray. Poi pochi giorni dopo il bis, cioè il disegno sempre a tinta nera su una panchina di una svastica nazista.

L’indignazione

L’indignazione, compresa quella dell’amministrazione comunale, è totale, ma sta di fatto che sino a ieri sera quella svastica era ancora in tutta la sua brutta evidenza sulla panchina.

Nonostante i lavori non siano ancora terminati, il parco è però già perfettamente fruibile e non pochi la sera vi si recano per passeggiare e prendere il fresco anche grazie alle nuove fontanelle messe in funzione. C’è chi però ne ha fatto un uso decisamente distorto: qualcuno ha manomesso alcuni rubinetti (e questo è accaduto di recente anche al parco pubblico di Rosmarino), altri non si sono limitati a rinfrescarsi dopo una sudata o a riempire giusto una bottiglietta ma si sono presentati con una decina di bidoni che hanno colmato sino all’orlo. Non una necessità estemporanea, quindi, ma una vera e propria scorta, ma in questo caso il gesto si chiama furto d’acqua a tutti gli effetti. I residenti di via Cannas e corso Iglesias, i viali che costeggiano il nuovo parco lineare pensato per affrancare dal degrado di decenni quella parte di città, cominciano ad essere preoccupati.

I residenti

«Serviranno controlli e pure frequenti in tutta l’area del parco – afferma Renato Tocco, pensionato – impensabile che un’opera del genere venga lasciata prima di sorveglianza». C’è un progetto comunale da 80 mila euro (da cofinanziare) per acquisire nuovi impianti di videosorveglianza: «Alcuni andrebbero installati proprio – sostiene Cristina Salis, di corso Iglesias – di sera iniziano ad aggirarsi persone, per lo più giovani, che non sanno per nulla cosa significhi il rispetto del bene pubblico e la nascita di questo nuovo parco rischia di essere per loro un’occasione ghiotta». Per l’assessore ai Lavori pubblici Manolo Mureddu, «siamo di fronte a comportamenti inaccettabili per i quali abbiamo già sollecitato un’indagine per risalire ai responsabili». Il Comune abbozza una sorta di “perdono” ma a patto che i responsabili si assumano le responsabilità: «Auspicabile – conclude l’assessore - un segnale di pentimento concretizzabile magari nell’autodenunciarsi e nel mettersi a disposizione per riparare l’errore».

RIPRODUZIONE RISERVATA