Raid vandalico nel giardino della scuola 

Era tutto pronto nella primaria di via Alghero per l’inaugurazione lunedì alle 11 dell’Aula Natura. Gli arredi erano già sistemati in giardino ma i ladri hanno cercato di rovinare la festa.

I balordi, la scorsa notte, si sono introdotti nel cortile, è hanno sradicato dalle loro postazioni, i tavoli, le sedie e tutti gli altri arredi. L’intento era di portarli via ma evidentemente erano troppo pesanti e così sono fuggiti lasciando devastazione ma non riuscendo a prenderli. Dopo la denuncia, la scuola si è data subito da fare per rimettere tutto come era. Perché la buona volontà e l’impegno sono più forti di qualsiasi atto vandalico e così il taglio del nastro di lunedì resta confermato.

«Saremo comunque tutti presenti per i nostri bambini» spiega la dirigente dell’Istituto comprensivo 5 Aurelia Orrù, «anche perché siamo l’unica scuola in Sardegna a portare avanti questo progetto. Grazie alla collaborazione del Comune, dei carabinieri e del Wwf siamo riusciti a rimettere tutto a posto. È un segnale importante, perché la scuola non si tocca».

Il progetto, che ha lo scopo di trasformare il tradizionale giardino naturale in una vera e propria aula, è stato lanciato dal Wwf con il supporto di Procter & Gamble e dall’anno scorso è sostenuto da P&G Italia. All’inaugurazione saranno presenti Giovanni Paulis, referente Wwf Monte Arcosu e Antonio Canu, coordinatore Wwf per la Sardegna. Parteciperanno anche il sindaco Graziano Milia e l’assessora alla Pubblica istruzione Cinzia Carta. Con loro la presidente del consiglio di istituto Francesca Casarotto.

