Raid vandalico nel centro polifunzionale 

Scritte sui muri, arredi danneggiati, tavoli e sedie rovesciate, pannelli divelti. È stato un vero e proprio raid vandalico quello messo a segno a Soleminis nel Centro Polifunzionale di via Sirios, chiuso da mesi per importanti lavori di ristrutturazione. Il gruppo di teppisti, perché di questo si tratta, si è introdotto nei locali dopo aver manomesso le serrature scatenandosi in un’azione di danneggiamento fine a se stessa.

La delusione

«Dire che siamo amareggiati è poco – dice il sindaco La Delfa – è un fatto molto grave che deve far riflettere tutta la comunità. Un episodio che mette in luce la grande crisi di valori che porta ad accanirsi contro un bene pubblico».

Chi si è introdotto nel Centro polifunzionale ha messo a soqquadro la sala conferenze recentemente dotata di arredi e strumentazioni nuove di zecca.

Devastazione anche nei bagni e nell’atrio. Il gruppo, per fortuna, non è riuscito ad entrare nell’ala che ospita la scuola secondaria e nella biblioteca. Qualcuno ha anche pensato di dar fuoco a cumuli di carta e di usare gli estintori per spegnere le fiamme. Un gioco pericoloso che solo per puro caso non si è tradotto in qualcosa di molto grave.

I danni

«Tutto questo è accaduto presumibilmente sabato notte – rivela il sindaco – solo ieri però è stato scoperto da un operaio del comune che era entrato nel centro per recuperare una trentina di sedie da utilizzare in un incontro culturale».

Ancora da quantificare l’entità dei danni, solo nelle prossime ore si avrà la stima esatta ma già si parla di diverse migliaia di euro. I carabinieri di Soleminis, intanto, hanno acquisito le immagini ripresa dal sistema di sorveglianza e raccolto elementi utili per risalire ai responsabili. Da subito la comunità si è mobilitata per cercare di far luce sull’accaduto. Si pensa a una bravata di alcuni ragazzi del paese, alcuni giovanissimi. Qualcuno di loro avrebbe già ammesso le sue responsabilità davanti ai genitori.

«È giusto fare tutti gli accertamenti di rito e condannare con fermezza quanto successo – sottolinea La Delfa – ma credo che di fronte a questi brutti espisodi sia importante capire il perché. Bisogna puntare su progetti educativi con l’aiuto delle famiglie, della scuola e degli altri attori del sociale. Questa è la cosa più importante a cui crediamo fortemente, altrimenti non avrebbe senso impegnarsi per amministrare la cosa pubblica. Appare opportuno ricordare che secondo il nostro ordinamento giuridico, i genitori sono responsabili per gli illeciti commessi dai propri figli minorenni, sia che si tratti di illeciti civili, che di illeciti penali».

