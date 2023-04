Raid vandalico in centro storico, spaccate le brocche in ceramica 

Ennesimo raid contro le opere di ceramica nel centro storico cittadino. Questa volta sono state danneggiate le brocche che si trovano nell’installazione in piazza Martini (nota come Tre Palme) una delle più apprezzate dai turisti. Qualcuno si è divertito a spaccare la brocca di terraccotta e adesso sarebbe necessario un intervento urgente per sistemare l’opera.

Già in passato le ceramiche erano state prese di mira da qualche balordo, diverse volte sono state danneggiate quelle presenti in piazza Roma, in via Sant’Antonio e in pizza suor Beretta Molla: vasi, volti e maschere della Sartiglia spaccate da tempo. E ancora non sono state sistemate.

