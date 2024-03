Raid vandalico, fermati due ubriachi 

Ancora un episodio di malamovida: poco prima dell’alba di ieri, due giovani completamente ubriachi hanno spaccato delle bottiglie di vetro all’interno del distributore di cibo e bevande di via Pola. Uno si è tolto la maglietta e insieme all’amico ha iniziato il raid, mentre tanti altri ragazzi e ragazze si allontanavano in tutta fretta dalla zona.

L’atto vandalico è stato ripreso dalle telecamere presenti nel locale e collegate con la centrale operativa della società di vigilanza Sicurtecnica: le guardia giurate sono così intervenute poco dopo, avvisando anche i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia. Sul posto non c’era più nessuno, se non i resti del raid. Ma grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza i militari, in collaborazione con i vigilantes, hanno rintracciato i due giovani in viale Sant’Avendrace. Quando i proprietari del locale presenteranno querela, scatterà la denuncia dei due ragazzi. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA