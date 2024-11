Raid vandalico durante la festa di Halloween: a fuoco il portone della chiesa di San Francesco 

Raid vandalico nella notte di Halloween: ignoti hanno dato fuoco al portone della chiesa di San Francesco d'Assisi a Quartu.I Carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di via Milano sono intervenuti in via del Transatlantico, dove si era sviluppato un principio di incendio che ha danneggiato una parte del portone d'ingresso della chiesa. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti e automobilisti. Tempestivo l’intervento dei Vigili del fuoco. Le fiamme sono state rapidamente spente prima che si estendessero all’intera struttura in legno e all’interno del tempio.

Sono in corso le indagini per individuare i responsabili, anche mediante l'analisi dei sistemi di videosorveglianza delle vie limitrofe. I militari impegnati nelle indagini vogliono prima di tutto capire se quanto accaduto abbia un nesso con la notte particolare e sia stato il gesto di qualche ragazzino o di qualche balordo ubriaco o se si sia trattato di un atto vandalico compiuto da persone che nulla hanno a che fare con la festa.

