Raid vandalico di un gruppetto di ubriachi In tre danneggiano le fioriere di un ristorante  

Le telecamere hanno ripreso il raid vandalico avvenuto nella notte tra sabato e domenica: tre giovani, probabilmente ubriachi, si sono avvicinati alle fioriere di un ristorante-pizzeria di viale Trieste distruggendo le piantine. Poi si sono allontanati buttando giù un bidone della spazzatura. «Il sistema di videosorveglianza», spiega la titolare dell’attività, «ha immortalato questi tizi. Ho segnalato l’accaduto al sindaco».

Ancora un episodio legato alla malamovida. E se i danni sono stati minimi, resta la rabbia per un gesto senza senso. «Sinceramente», prosegue una delle responsabili del ristorante-pizzeria, «non so cosa altro fare. Abbiamo scoperto il raid domenica mattina, trovando le piantine sradicate e buttate a terra. Una cattiveria gratuita». Ora i titolari dell’attività dovranno decidere se presentare una querela per danneggiamento.

Uno dei tanti gesti e atti che purtroppo si ripetono spesso nel fine settimana a Stampace, alla Marina e a Villanova, i quartieri del centro storico meta di gruppi di ragazzini e giovani ubriachi, magari annoiati, che prendono di mira qualsiasi cosa gli capiti a tiro senza pensare alle conseguenze. (m. v.)

