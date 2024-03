Raid vandalico, danni alle palme 

Altro anno, solito raid. Come sempre accade in prossimità della Pasqua, i vandali si sono scatenati nei giorni scorsi contro le palme del Poetto. Lo scopo quello di arrivare al cuore della pianta e prelevare la parte più tenera da destinare agli intrecci della domenica pre-pasquale. Ovunque la settimana scorsa sono stati allestiti banchetti per la vendita delle palme in attesa della benedizione che è stata impartita domenica nei sagrati di tutte le parrocchie cittadine.

Un'altra ferita per le palme del lungomare che si erano rese famose per un piccolo record. Praticamente tutte le 250 piante si erano salvate dall’attacco del punteruolo rosso. Merito dei controlli costanti dei giardinieri, ma soprattutto del non essersi fatti cogliere impreparati.Nel 2012, al momento del via alla campagna di prevenzione, dopo gli accordi con Provincia e Regione, si era subito proceduto con i trattamenti andando avanti costantemente. (g. da.)

