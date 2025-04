Raid vandalico all’istituto Buonarroti 

Un compleanno che non scorderà facilmente Mauro Canu, dirigente scolastico dell'istituto superiore Buonarroti di Guspini. Nella notte tra giovedì e venerdì, le mura della scuola sono state imbrattate con pesanti insulti scritti in nero e in rosso, tra cui frasi offensive rivolte direttamente a lui. All’ingresso la scritta “porte dell’infero”.

La denuncia

Simboli anarchici accompagnati da frasi come “pronto ad evadere il fisco” o “chi ha spento le menti ora si becca le fiamme”, in un crescendo di insulti irripetibili rivolti al clero e al dirigente stesso. «Non ero presente in sede perché impegnato in un convegno, ma sono stato subito informato dai miei collaboratori. Non riesco a collegare quanto accaduto a nessuna situazione scolastica specifica – dichiara Canu –. Sono da sempre per la libertà di pensiero, ma ciò che fa davvero male è la mancanza di rispetto verso un bene pubblico. I toni parlano da soli e, alla fine, si squalificano da sé». La scuola è dotata di videosorveglianza, ma la telecamera presente non registra. Ora la scuola valuterà l’aggiornamento con un sistema più efficace.

Sulle accuse di autoritarismo rivoltegli in forma volgare, il dirigente replica: «Può non piacere il rispetto delle regole, ma restano tali e si osservano volenti o nolenti». Nessun sospetto concreto: «Sicuramente si tratta di due mani diverse – aggiunge –. Non credo denuncerò il fatto alle autorità, ma prendo tempo per analizzare meglio la situazione».

Le reazioni

Sull’episodio è intervenuto l’assessore ai Servizi sociali, Alberto Lisci: «È giusto che i giovani possano esprimere dissenso, specie oggi. Ma queste modalità vanno condannate. Il compito di noi adulti è favorire spazi e strumenti perché questo avvenga in forme lecite e trasparenti. I ragazzi hanno bisogno di essere accompagnati». Sulla stessa linea il sindacalista della Cgil Gianni Spiga: «Condanniamo questi atti indegni di una comunità che ha sempre sostenuto la scuola. Forse più che parlare di dimensionamento scolastico, dovremmo chiederci di cosa abbiano davvero bisogno i nostri studenti per sentirsi alla pari dei loro coetanei del nord». Duro anche il commento del parroco, don Nico Massa: «Espressioni simili sono inaccettabili. Rivelano un disagio profondo. Forse, dietro quelle grida, c’è una richiesta di attenzione. Anche la Chiesa deve sapersi mettere in ascolto». Più pacato don Claudio Marras: «Probabilmente non ascoltiamo abbastanza i giovani. Senza buonismo o semplici sorrisi: vanno capiti per davvero. Se lo facessimo, la rabbia non esploderebbe sui muri delle scuole».

