VaiOnline
Nuoro.
26 gennaio 2026 alle 00:09

Raid vandalico al monte Ortobene 

Gli amministratori comunali: gesto grave e inaccettabile, ma andiamo avanti 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Rubate e divelte nella notte le recinzioni della nuova area cani al monte Ortobene a Nuoro. La denuncia è arrivata ieri mattina dalla società che sta eseguendo i lavori. Giunta nell’area, si è trovata sprovvista degli elementi da posizionare. Nella zona sono presenti alcune telecamere. L’annuncio della realizzazione di un’area cani assieme ad altri servizi che renderebbero l’Ortobene più accessibile e fruibile è arrivato la settimana scorsa dal Comune di Nuoro con l’assessore competente Marco Canu. «È triste constatare che le azioni che si stanno cercando di porre in essere dopo tanti anni di abbandono non vengano riconosciute e apprezzate», dice il presidente del comitato “Monte Ortobene ultima spiaggia”, Antonio Costa, da anni impegnati come volontari per la salvaguardia e tutela del monte simbolo della città.

Gli amministratori

Canu, informato dell’episodio dal responsabile dell’impresa impegnata nei lavori destinati a rendere l’anello un percorso inclusivo con diverse attrazioni, afferma: «Questo gesto di inciviltà, che va a colpire un’opera inclusiva realizzata per la comunità con soldi pubblici, da un lato ci lascia increduli, dall’altro ci rammarica tantissimo. Si tratta di un gesto grave e inaccettabile». L’amministrazione comunale condanna con fermezza quanto accaduto e confida nel lavoro delle forze dell’ordine per individuare i responsabili. Dal Comune nessuno stop, come dice il sindaco Emiliano Fenu: «La nostra amministrazione proseguirà nel suo intento di rendere la città più accogliente, più inclusiva, più bella». (g. pit.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Dopo il ciclone

Al via la conta dei danni, Governo e Regione accelerano

Oggi Todde a Roma per il Consiglio dei ministri A Cagliari vertice tra Protezione civile, Anas e sindaci 
Marco Noce
l’assemblea

«La Lega è truppa, non generali»

Salvini sprona il partito, poi precisa: non mi riferivo a Vannacci, lo vedrò 
Il femminicidio

Coppia suicida, choc ad Anguillara: «Dramma enorme»

Claudio Carlomagno sorvegliato in cella dopo che ha saputo della morte dei genitori 
La ricorrenza

Regeni, dieci anni senza giustizia Mattarella: «Verità»

Il presidente: l’Egitto collabori, è un banco di prova delle relazioni 