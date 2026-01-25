Raid vandalico al monte Ortobene 

Rubate e divelte nella notte le recinzioni della nuova area cani al monte Ortobene a Nuoro. La denuncia è arrivata ieri mattina dalla società che sta eseguendo i lavori. Giunta nell’area, si è trovata sprovvista degli elementi da posizionare. Nella zona sono presenti alcune telecamere. L’annuncio della realizzazione di un’area cani assieme ad altri servizi che renderebbero l’Ortobene più accessibile e fruibile è arrivato la settimana scorsa dal Comune di Nuoro con l’assessore competente Marco Canu. «È triste constatare che le azioni che si stanno cercando di porre in essere dopo tanti anni di abbandono non vengano riconosciute e apprezzate», dice il presidente del comitato “Monte Ortobene ultima spiaggia”, Antonio Costa, da anni impegnati come volontari per la salvaguardia e tutela del monte simbolo della città.

Gli amministratori

Canu, informato dell’episodio dal responsabile dell’impresa impegnata nei lavori destinati a rendere l’anello un percorso inclusivo con diverse attrazioni, afferma: «Questo gesto di inciviltà, che va a colpire un’opera inclusiva realizzata per la comunità con soldi pubblici, da un lato ci lascia increduli, dall’altro ci rammarica tantissimo. Si tratta di un gesto grave e inaccettabile». L’amministrazione comunale condanna con fermezza quanto accaduto e confida nel lavoro delle forze dell’ordine per individuare i responsabili. Dal Comune nessuno stop, come dice il sindaco Emiliano Fenu: «La nostra amministrazione proseguirà nel suo intento di rendere la città più accogliente, più inclusiva, più bella». (g. pit.)

