Raid vandalico ai giardinetti «Più controlli» 

Un nuovo episodio di vandalismo nei giardinetti di via del Redentore. Un cestino dei rifiuti è stato divelto e abbandonato a terra, con la base danneggiata e i componenti sparsi. Secondo i residenti, il bidone sarebbe in queste condizioni da circa una settimana. Non è chiaro, al momento, chi abbia compiuto il gesto, per quanto i più pensino a una bravata di qualche ragazzino. Le telecamere di sorveglianza daranno comunque maggiori risposte.

Nel frattempo, cresce la frustrazione tra gli abitanti. «Abbiamo bisogno che vengano fatti più controlli», afferma Mauro Picciau. «Più divise in giro scoraggerebbero i vandali, altrimenti la situazione non cambierà». La passeggiata dei giardinetti, attraversata quotidianamente da tanti anziani e famiglie con bambini, è finita di recente al centro delle preoccupazioni dei cittadini proprio per il comportamento di alcuni gruppi di giovani, tra biciclette troppo veloci e qualche discussione accesa con persone adulte.

