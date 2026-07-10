Raid vandalici nelle piazze e nelle aree verdi 

Irrigatori divelti, pozzetti aperti, recinzioni scardinate e impianti di irrigazione danneggiati. È il bilancio degli episodi di vandalismo che, da settimane, interessano le aree verdi e gli spazi pubblici di Nuoro, costringendo gli operatori del servizio Ambiente del Comune a continui interventi di ripristino. Una situazione che, oltre a provocare sprechi d’acqua e pesare sulle casse comunali, sottrae tempo e risorse alla manutenzione ordinaria necessaria al decoro della città. A denunciare il fenomeno è stata l’amministrazione comunale attraverso un avviso pubblicato sui social istituzionali. Piazza Veneto, piazza Italia, piazza De Bernardi, via Veneto, monte Ortobene, via Tempio e piazza Sardegna sono soltanto alcune delle aree finite nel mirino dei vandali. Un elenco che, sottolinea il Comune, continua purtroppo ad allungarsi. «Qualcuno, o più di uno vista la diffusione del fenomeno, trova malsanamente divertente aprire pozzetti, strappare irrigatori, scardinare recinzioni e danneggiare, in generale, la cosa pubblica», si legge nella nota diffusa dall’ente. Sulla vicenda anche il sindaco Emiliano Fenu, ha espresso preoccupazione. La polizia locale è al lavoro per individuare i responsabili.

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