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Sestu
27 luglio 2026 alle 01:08

Raid vandalici nella piazza Primo Maggio 

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Ancora vandalismi in piazza Primo Maggio a Sestu. Questa volta nel mirino sono finiti i bidoni della raccolta differenziata e la struttura che li contiene, che è stata trovata a terra. C’è chi dice sia stata presa a calci dai soliti balordi, i più ottimisti pensano al forte vento. Anche molte panchine nella piazza mancano di pezzi e in un paio di casi sono quasi inutilizzabili, probabilmente sono state vandalizzate. E la fontanella non funziona da tempo.

«Servirebbe una riqualificazione della piazza», commenta Roberto Bullita Pisu, che la frequenta spesso, «purtroppo degrado chiama degrado».Piazza Primo Maggio è una della più antiche piazze di Sestu. Realizzata dove un tempo si trovava la dimora della famiglia Ugo, e di cui è eredità l’antico leccio che ancora si trova qui, ha ospitato concerti, manifestazioni politiche, eventi culturali. Un luogo importante, da proteggere.

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