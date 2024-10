Raid vandalici e rifiuti in centro 

Rifiuti abbandonati e raid vandalici nei parchi comunali di Samassi. «Più che essere preoccupati per l’entità dei danni - dichiara Giacomo Onnis, vice sindaco - ci colpisce la gravità dei gesti che danneggiano principalmente i bambini e le famiglie per quanto concerne i parchi pubblici, mentre l’abbandono di rifiuti sta diventando una brutta piaga che comporta costi aggiuntivi e maggiormente elevati per le bonifiche, a scapito della collettività, e che l’amministrazione fatica a sostenere. Le difficoltà degli ultimi mesi nel nostro ecocentro, come in tutti quelli della nostra Unione dei comuni, stanno per essere superate, ma ciò non deve diventare una scusante per coloro che consapevolmente gettano nelle campagne rifiuti di ogni genere», conclude Onnis.

I luoghi presi di mira dai vandali sono diversi: nel parco tematico è stata danneggiata una panchina di legno, mentre nel parco Galilei, nell’area dove si trovano i giochi per i bambini, sono stati rimosse alcune piastrelle antitrauma disposte come pavimentazione intorno all’altalena. Il Comune è stato così obbligato a chiudere l’area per non mettere a repentaglio la sicurezza dei cittadini e per consentire il ripristino delle piastrelle che ha reso di nuovo utilizzabile l’area giochi.

Capitolo a parte, per i rifiuti: nel comunicato pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale del Comune le foto mostrano pneumatici, buste di plastica, immondizia di vario genere in mezzo alla campagna, nelle cunette delle strade o lungo i canali. Eppure da anni un gruppo di volontari si occupa di ripulire il paese dalle discariche abusive. Intanto la polizia municipale e la compagnia barracellare sono al lavoro per individuare i responsabili. «Ci si affida quotidianamente al senso civico e al rispetto del bene pubblico, ma evidentemente non è mai abbastanza e alcune persone dimostrano di non avere a cuore il decoro del paese e il rispetto altrui. Negli ultimi giorni a Samassi si sono verificati degli atti di vandalismo che non trovano spiegazione», ha scritto il Comune sui suoi profili social.

