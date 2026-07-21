Raid vandalici, caccia alla baby gang 

Ancora vandalismo a Quartucciu dove nella notte lunedì e martedì, un gruppo di giovani è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza di un residente, mentre danneggiavano auto in strada e rubavano gli oggetti al loro interno. A pubblicare sui social i fotogrammi è stato Davide Corda, proprietario di una delle auto prese di mira. «Ho messo il post per dare a questi ragazzi e alle loro famiglie la possibilità di assumersi le proprie responsabilità. Tutto il materiale è stato presentato in caserma per denunciare il fatto». Nei commenti al post di Corda, è emersa l’esasperazione dei cittadini e la richiesta di maggiori controlli.

L’esasperazione

Tra chi ha trovato l’auto danneggiata c’è anche Maria Alexandra Tronci. «La macchina era in una zona d’ombra e la telecamera non ha potuto riprendere l’episodio. Il clima è diventato pesante. Il rischio è che qualcuno, esasperato, decida di sostituirsi alla legge e faccia il giustiziere». Tronci chiede più controlli: «Non ho visto la presenza del Corpo barracellare, soprattutto nelle zone considerate rosse. Non possono essere i cittadini a sorvegliare ogni spazio». La proposta è un’azione coordinata tra Comune e comitati di quartiere. «Servono vigilanza, telecamere, prevenzione ed educazione, senza alimentare violenza o vendette. Vogliamo dare una mano attiva per il bene del paese».

La rabbia di Pisu

Sul caso interviene anche il sindaco Pietro Pisu. «Non si tratta di semplici “ragazzate”, ma di veri e propri reati che feriscono la comunità, danneggiano cittadini che lavorano e incrinano il senso di sicurezza e di rispetto reciproco – sono le sue parole –. La giovane età dei presunti responsabili, non può lasciarci indifferenti: la giustizia deve fare il suo corso, ma questo episodio accende un campanello d’allarme sul disagio sociale e sulla carenza di valori».

L’amministrazione, spiega Pisu, continuerà a collaborare con le forze dell’ordine per rafforzare i controlli e il sostegno alle famiglie: «Intensificheremo le azioni di ascolto, aggregazione e supporto alle famiglie per contrastare alla radice il degrado giovanile. Quartucciu è una comunità fatta di rispetto, lavoro e solidarietà. Non permetteremo che le azioni di pochi incoscienti ne scalfiscano i valori».



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