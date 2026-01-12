VaiOnline
Villaspeciosa.
13 gennaio 2026 alle 00:33

«Raid vandalici, adesso basta» 

Tre strutture danneggiate a Villaspeciosa: la casa per anziani che presenta perdite d’acqua, il nuovo spogliatoio del campo da tennis dove hanno rubato le centraline e danneggiato tutti gli infissi appena montati (danni per oltre 5mila euro) e la palestra di via Roma nel giardinetto interno con unica sottrazione una cassa bluetooth della società di pesistica. Il Comune presenterà una querela ai carabinieri, nel tentativo di scoprire chi sono i colpevoli.

Il sindaco Gianluca Melis è deluso: «Pare ci sia qualcuno che si stia divertendo a portare via, sicuramente per rivenderle, le centraline d’acqua dalle strutture pubbliche», dice Melis. «Valgono pochi euro ma che creano molti disagi o danni. Abbiamo speso migliaia di euro per niente». Ieri il sindaco è andato a vedere i danni: «Ci sono più di cinque mila euro di danni e hanno sfasciato tutte le porte degli spogliatoi del campo da tennis. Spero che i colpevoli vengano trovati e che la smettano con questi danni che si ripercuotono sulla comunità». (l. e.)

