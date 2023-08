Raid ucraino sulla petroliera russa 

Kiev. I porti russi nel Mar Nero sono una «zona a rischio di guerra». L’avviso, emesso dalle autorità marittime ucraine, certifica che nel conflitto si è aperto stabilmente un nuovo fronte. La dimostrazione è il secondo attacco in due giorni dei droni marini di Kiev contro un’imbarcazione russa, stavolta una petroliera, a sud dello stretto di Kerch, vicino al ponte della Crimea. La petroliera Sig, una delle più grandi della flotta mercantile russa, è stata attaccata nella notte di venerdì.

Lo squarcio

Nella nave si è aperto un buco nella zona della sala macchine ma non è affondata, hanno riferito le autorità marittime russe, mentre un video mostra apparentemente il drone navale utilizzato per l’assalto. Il raid non è stato rivendicato ufficialmente da Kiev, ma fonti d’intelligence ucraine fanno sapere che l’operazione è stata coordinata dai «servizi militari e dalla Marina». Secondo le stesse fonti, la Sig trasportava carburante per le truppe di Mosca e si trovava in acque territoriali ucraine. Quindi un’operazione legittima, ha rilevato il capo del servizio di sicurezza Vasyl Malyk. Appena 24 ore prima era stata presa di mira la “Olenegorsky Gornyak”, una nave da sbarco russa di fronte alla base di Novorossiysk, sempre nel Mar Nero. In questo quadrante gli scontri sono stati un crescendo nelle ultime settimane, da quando Mosca non ha rinnovato l’intesa sul grano mediata dalla Turchia. Le forze di invasione hanno attaccato i porti ucraini, anche quelli sul Danubio, e Kiev ha reagito: prima ha intensificato i raid con droni in territorio russo, in Crimea, fino a Mosca, ed ora è passata all’azione contro le navi del nemico. Colpendo tra l’altro obiettivi sempre più distanti.

L’avvocato del diavolo

L’allerta nel Mar Nero resta massima. Il ministero della Difesa russo afferma di aver «intercettato e respinto un drone da ricognizione MQ-9A Reaper dell’aeronautica americana, che si stava avvicinando al confine». Preoccupato il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres, che interpellato dall’agenzia russa Tass invitato le parti «ad astenersi da qualsiasi retorica o azione che possa intensificare ulteriormente il conflitto». E Kiev polemizza: Guterres fa «l’avvocato del diavolo», perché non si è espresso sulla «inammissibilità dell’escalation quando la Russia ha attaccato i porti ucraini di Odessa e sul Danubio».

