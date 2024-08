Raid teppistico su aiuole, tetti e campetto in erba sintetica 

Con un sasso scagliato dall’alto hanno danneggiato la tettoia di una vecchia abitazione. In più hanno distrutto la panchina del campetto in erba sintetica, tagliato la rete della porta e divelto un cestino dei rifiuti. Ma il bilancio del raid vandalico di poche notti fa è più esteso: ne hanno fatto le spese anche un cartello con cui il Comune chiedeva rispetto per il patrimonio pubblico, fioriere, ringhiere e aiuole. I responsabili dei fatti hanno pure imbrattato i cartelli di indicazione lungo le strade. «Maleducazione e vandalismo non sono tollerabili. Così non si può andare avanti. La prossima volta presenteremo denuncia ai carabinieri per individuare i responsabili», hanno annunciato dall’amministrazione comunale.