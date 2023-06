Raid teppistico nell’ex biblioteca di Siliqua, dove due persone, riprese dalle telecamere di sicurezza, hanno sfondato la vetrata d’ingresso per introdursi nello stabile. L’edificio comunale che diversi anni fa ospitava la biblioteca è chiuso. Probabilmente l’atto vandalico è stato compiuto nella notte tra sabato e domenica scorsi. I due, che carabinieri e polizia locale, insieme agli uffici comunali, stanno cercando di identificare, sono entrati nei locali di via Parini dopo aver sfondato un vetro laterale alla porta d’ingresso e sarebbero stati messi in fuga dall’attivazione del sistema di allarme: dai locali non sarebbe stato asportato niente e non sono stati rilevati altri danni.

«Ho sporto denuncia – fa sapere la sindaca Francesca Atzori – affinché gli autori di tale atto assumano le proprie responsabilità di fronte alla legge e ai concittadini».

