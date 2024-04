Raid su Hezbollah Israele «pronto» a entrare a Rafah 

Tel Aviv. Dopo mesi di annunci e frenate, Israele sembra di nuovo accelerare nell’incursione di terra a Rafah, ultimo bastione di Hamas nel sud della Striscia di Gaza, dove sono sfollati oltre un milione di palestinesi in fuga dalla guerra e dove, secondo lo Stato ebraico, si nascondono le ultime sacche di resistenza della fazione islamica, compreso l’inafferrabile capo militare Yahya Sinwar. A sei mesi dall’attacco del 7 ottobre, l’esercito israeliano si prepara dunque a finire il lavoro su due fronti: a sud, nella Striscia ormai quasi rasa al suolo, e nel nord di Israele, costantemente preso di mira dai razzi di Hezbollah dal sud del Libano: il ministro della Difesa Yoav Gallant ha annunciato l’avvio di «un’azione offensiva» al confine, con decine di raid aerei e attacchi di artiglieria che hanno colpito «40 obiettivi», e ha rivendicato l’uccisione «di metà dei comandanti» dei miliziani sciiti filoiraniani nell’area. E così, nonostante il monito degli Usa e degli altri alleati occidentali a non attaccare Rafah senza aver evacuato gli sfollati, l’Idf dice di attendere solo il via libera del governo. E per alimentare l’ansia dei familiari, le Brigate Al Qassam hanno diffuso su Telegram un nuovo video di uno degli ostaggi, l’israelo-americano Hersh Goldberg-Polin, 24 anni compiuti in prigionia. Rapito il 7 ottobre dal Nova festival di Reim, il ragazzo rimase ferito da una granata dei terroristi che gli è costata l’amputazione di un braccio. «Netanyahu e i tuoi ministri, dovete vergognarvi», è il grido del giovane visibilmente provato e smagrito, «Mentre siete a tavola con le vostre famiglie, pensate a noi prigionieri nell'inferno sottoterra, senza acqua, senza cibo, né sole, né medicine di cui avevo così bisogno», aggiunge Goldberg-Polin mostrando il braccio amputato nel video che non è possibile datare ma in cui fa riferimento a «200 giorni» di prigionia e alla festa di Pesach, che è in corso in questi giorni.

