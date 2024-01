Raid su Gaza, Usa a Israele: «Nasca uno Stato palestinese» 

«Israele deve evitare ulteriori danni ai civili nella guerra che sta conducendo contro Hamas a Gaza e che ha già provocato troppi morti, oltre 23mila finora». Nella sua quarta missione a Tel Aviv dal 7 ottobre, il segretario di Stato americano, Antony Blinken, è tornato ad incalzare il premier Benyamin Netanyahu pur ribadendo il pieno sostegno a Israele per impedire un nuovo attacco terroristico dei miliziani palestinesi. Sebbene per gli Usa l'accusa di genocidio mossa contro lo Stato ebraico all'Aja sia «infondata», i morti nella Striscia, in particolare i civili e i bambini, «sono troppi», ha avvertito l'inviato di Joe Biden.

Blinken ha ottenuto che una delegazione dell'Onu visiti il nord di Gaza per rendersi conto della situazione, in particolare quella umanitaria, e per svolgere «una valutazione» in vista del rientro degli sfollati alle loro case. Per Blinken, «la guerra a Gaza potrebbe finire domani se Hamas prendesse le decisioni giuste», ma per «una pace duratura» serve «la nascita di uno Stato palestinese», così come chiedono molti Paesi visitati dal capo della diplomazia americana.

Proprio sul fronte libanese, il giorno dopo l'uccisione di Wissam al-Tawil, alto comandante di Hezbollah, ieri è toccato ad Ali Hussein Barji, capo delle forze aeree dei miliziani sciiti filo-iraniani nel sud del Paese. Responsabile di decine di attacchi con i droni contro Israele negli ultimi mesi,Barji è stato ucciso da un missile mentre si trovava a bordo di in un'auto nella città di Khirbet Selm, proprio poco prima del funerale di al-Tawil.

RIPRODUZIONE RISERVATA