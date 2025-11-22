Raid su Gaza, la tregua vacilla 

Gaza. Sono oltre venti i palestinesi rimasti uccisi con la nuova ondata di raid israeliani sulla Striscia. Lo ha riferito la Difesa civile, che opera sotto l’autorità di Hamas. Per Tel Aviv, l’aviazione è entrata in azione «per colpire obiettivi terroristici».

Stando a quanto riferito su X l’ufficio dello stesso premier Benjamin Netanyahu, «Hamas ha violato nuovamente il cessate il fuoco, inviando un miliziano nel territorio ebraico per attaccare i soldati dell'Idf. In risposta, Israele ha eliminato cinque importanti terroristi. Noi – si legge nel post – ha rispettato pienamente la tregua, Hamas no». L’organizzazione palestinese, che ha smentito la versione di Tel Aviv e fatto appello ai mediatori, in particolare a Washington di «far cessare le violazioni», è stata anche accusata di «giustiziare a Gaza i propri civili».

RIPRODUZIONE RISERVATA