VaiOnline
Guerra.
23 novembre 2025 alle 00:42

Raid su Gaza, la tregua vacilla 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Gaza. Sono oltre venti i palestinesi rimasti uccisi con la nuova ondata di raid israeliani sulla Striscia. Lo ha riferito la Difesa civile, che opera sotto l’autorità di Hamas. Per Tel Aviv, l’aviazione è entrata in azione «per colpire obiettivi terroristici».

Stando a quanto riferito su X l’ufficio dello stesso premier Benjamin Netanyahu, «Hamas ha violato nuovamente il cessate il fuoco, inviando un miliziano nel territorio ebraico per attaccare i soldati dell'Idf. In risposta, Israele ha eliminato cinque importanti terroristi. Noi – si legge nel post – ha rispettato pienamente la tregua, Hamas no». L’organizzazione palestinese, che ha smentito la versione di Tel Aviv e fatto appello ai mediatori, in particolare a Washington di «far cessare le violazioni», è stata anche accusata di «giustiziare a Gaza i propri civili».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il grande gelo

Dalla Barbagia al Montiferru, centro dell’Isola preso d’assalto nonostante disagi e blackout

Da Fonni a Desulo tanti visitatori per ammirare le cime imbiancate dall’abbondante nevicata di ieri mattina 
(Gianfranco Locci, Paola Mura Ruggiu, Giorgio Onano, Joseph Pintus)
1934-2025

«Milano ti ama» La città in lacrime

Mahmood: «Grazie per il tuo tempo» Le rose di Renato Zero e Mario Lavezzi 
Le vacanze.

Bottarga e vernaccia nelle lunghe estati in Sardegna

Ilenia Giagnoni Sara Pinna
L’iniziativa

«Emergenza diabete, la burocrazia rallenta la cura dei pazienti»

L’accesso ai farmaci innovativi avviene in ritardo rispetto alla media 
Energia

«Decreto aree idonee, ci opporremo»

Todde contro il Governo: è un atto di forza che calpesta l’Autonomia speciale 
(ro. mu.)
Il caso

«Canzone orribile, chiedo scusa a tutta Carbonia»

Si autodenuncia l’autore del brano: insulti e calunnie contro mezza città 
Stefania Piredda
l’intervista

«Lo stadio? Cagliari metti l’abito buono»

Carlo Alberto Melis