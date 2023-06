Raid russi, l’obiettivo sono i civili 

KIEV. Ennesima notte di bombardamenti russi sull’Ucraina, con vittime civili a Odessa e Sumy. E se Kiev continua a parlare di avanzate nella controffensiva i media americani avvertono: la lentezza e l’elevato costo delle operazioni rischiano di minare la fiducia degli alleati dell’Ucraina.

Il missile sul market

Intanto lo spettro del nucleare si allunga da nord: Aleksandr Lukashenko ha annunciato che è iniziato il trasferimento delle armi nucleari tattiche russe in Bielorussia, affermando che «alcune sono tre volte più potenti delle atomiche sganciate su Hiroshima e Nagasaki». La recente intensificazione degli attacchi notturni di missili e droni russi, che riesce a eludere ormai le difese antiaeree solo nelle zone rurali e nelle città di provincia, ha di nuovo seminato morte. E in una zona di foreste nell’oblast di Sumy, nel nord-est vicino al confine russo, le forze russe sono accusate di aver sparato martedì contro un fuoristrada della guardia forestale, uccidendo sei persone. A Odessa un missile Kalibr, l’unico a bucare le difese contro tre abbattuti, lanciato forse da un’unità della flotta russa del Mar Nero, ha centrato il magazzino di un supermercato uccidendo sul colpo tre addetti. Almeno tre civili uccisi anche nella zona di Kramatorsk, nel Donetsk in mano agli ucraini, mentre una donna è morta per un raid nella regione di Chernihiv.

«Sarete fucilati»

Sul fronte della controffensiva, le forze scelte ucraine spingono sempre in quattro direttrici: Bakhmut, Marinka, Velyka Novosylka, nel Donbass, e dalla regione di Zaporizhzhia da Orikhiv verso Melitopol. Intanto, il capo dei mercenari russi Yevgheny Prigozhin proclama che il ministro della Difesa Serghei Shoigu e il capo di stato maggiore Valery Gerasimov dovrebbero essere «fucilati» ma assicura che i miliziani della Wagner torneranno sul fronte da agosto. E il Washington Post interpella un soldato della 37esima brigata di ricognitori ucraini, di cui 30 uomini su 50 non sono tornati. «Ci hanno bombardato con i mortai da tre lati. Non potevamo fare nulla», ha raccontato. Gli elevati costi umani e di prezioso materiale a fronte di risultati che paiono per ora uscire con il contagocce, ottenuti senza copertura aerea e con scarsa copertura d’artiglieria, potrebbero mettere alla prova la generosità degli Stati Uniti e degli altri alleati, che - scrive il Washington Post - «potrebbero dover rispondere a domande scomode per le quali non sono preparati».

