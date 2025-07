Raid razzista su un bus, misure cautelari per 4 ragazzi 

Roma. Lo hanno accerchiato, insultato con frasi razziste, preso a calci e pugni fino a farlo cadere per poi rubargli l’orologio e il telefono. Vittima dell’aggressione un 25enne di origine libica che ha riportato fratture multiple.

Il pestaggio è avvenuto lo scorso 6 aprile su un autobus di linea N201 dell'Atac, all'altezza di piazza dell'Ara Coeli, a pochi passi da piazza Venezia, in pieno centro di Roma. Da allora sono partite le indagini che hanno portato ad individuare, grazie alle testimonianze e ai sistemi di videosorveglianza, come responsabili quattro ragazzi italiani tra i 21 anni ed i 19 anni. I carabinieri della compagnia di Roma Centro in questi giorni hanno dato esecuzione a un'ordinanza - emessa dal Gip su richiesta della locale Procura della Repubblica - che dispone gli arresti domiciliari con bracciale elettronico per il 21enne e l'obbligo di dimora con divieto di lasciare l'abitazione di notte per gli altri tre. I reati di cui sono accusati sono lesioni personali e furto, commesse per futili motivi aggravati dall'odio razziale. Il branco si è avvicinato al giovane, seduto al proprio posto, e senza ragione lo ha molestato, intimorendo anche i passeggeri che hanno provato a farli desistere. Grazie ai filmati di videosorveglianza dell'autobus, i Carabinieri sono riusciti a a riscostruire tutte le fasi dell'aggressione e a individuare le responsabilità di ciascuno.

