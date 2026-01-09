Raid omofobo: 19enne sfregiato 

GENOVA Un ragazzo di 19 anni è stato sfregiato al volto con un coltello durante un’aggressione omofoba da parte di un gruppo di giovani all’uscita di una discoteca a Genova Sampierdarena.

Lo denuncia Arcigay Genova in una nota definendolo «un atto vile, brutale, che porta lo stesso messaggio di sempre: colpire, marchiare, intimidire chi è percepito come diverso». È la stessa vittima, in un video pubblicato sui social, a raccontare quanto accaduto nella notte tra il 3 e il 4 gennaio alla fermata dell’autobus vicino all’uscita del locale. «Mi dicevano “fr… muori”», racconta senza paura di mostrare il suo volto. Il giovane è stato avvicinato da quattro ragazzi che lo hanno prima insultato con frasi omofobe e poi aggredito. «Uno di loro mi ha preso dal giubbotto, ha tirato fuori il coltellino e mi ha fatto questo», dichiara mostrando le ferite riportate sul volto.

Il 19enne ha denunciato ai carabinieri l’accaduto «perché non è ammissibile che una cosa del genere accada nel 2026».

