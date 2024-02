Raid notturno, via le ruote dell’auto 

Quell’auto bianca senza ruote, lasciata sui blocchetti, documenta la razzia. L’ennesima notte di paura, nel cuore di Nuoro, in un angolo della città che dovrebbe essere il salotto buono. Invece, via dell’Ulivo, nel quartiere deleddiano per eccellenza, Santu Predu, al calare delle tenebre diventa terra di conquista. Vandali, ubriachi e ansia per i residenti. «Qui manca l’illuminazione, la via è al buio - dice una distinta signora sull’ottantina, che la sera sta sempre barricata in casa per scongiurare spiacevoli incontri -. L’auto danneggiata è solo l’ultimo episodio che testimonia quanto questo quartiere sia in totale abbandono».

L’appello

I residenti non ci stanno, alzano la voce «prima che la situazione possa degenerare». Il concetto accomuna. «Abbiamo sollecitato tantissime volte il Comune, siamo anche disposti a firmare perché ci è stato detto che per risolvere la situazione occorre mettere i lampioni nella facciata delle case - dice un’altra residenti da un balcone che si affaccia sulla via priva di illuminazione -. Siamo tutti d’accordo, chiediamo che si intervenga quanto prima. I pericoli sono all’ordine del giorno, ma l’impressione è che il Comune continui a fregarsene. In questo periodo fa buio presto: la sera abbiamo paura a rientrare a casa perché non si vede nulla. Siamo costretti a camminare con la torcia del telefonino accesa, altrimenti si rischia pure di cadere. Invitiamo i nostri amministratori a effettuare un sopralluogo notturno con urgenza per rendersi conto della gravità della situazione. Questo centro storico è dimenticato, eppure paghiamo le tasse come gli altri cittadini».

La paura

Nel quartiere caro al Nobel Grazia Deledda la tensione è palpabile. Tra i vicoli carichi di fascino e storia, «abbiamo perso la tranquillità», racconta una residente: «Petardi come bombe, schiamazzi, giovani che si riuniscono nelle case disabitate, a bere e a fare chissà cos’altro. La sera qui regna il malessere. Certo, le maggiori preoccupazioni arrivano da quella via tutta al buio, che parte da piazza dell’Ulivo e sbuca in via Ballero». Un andazzo che va avanti da troppo tempo. «Conosciamo il problema - assicura il vicesindaco, Fabrizio Beccu - stiamo facendo il possibile per garantire l’illuminazione in via dell’Ulivo. È una strada particolare, senza marciapiede».

RIPRODUZIONE RISERVATA