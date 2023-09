Raid notturno,  l’auto resta  senza gomme 

Ennesimo episodio di vandalismo nel centro cittadino. Nella notte tra venerdì e sabato sono state rubate le gomme a un’auto parcheggiata in via Turati – sollevata con vecchi pneumatici – proprio di fronte a piazza Marcora dove si trovano gli ambulatori dell’Asl.

Il proprietario si è accorto di quanto successo soltanto ieri mattina quando è uscito per prendere l’auto e ha trovato l’amara sorpresa. La vettura era regolarmente parcheggiata, non è stata aperta ma i ladri hanno puntato dritto agli pneumatici.

Non è la prima volta che succede. Da mesi le auto parcheggiate nei diversi quartieri cittadini sono nel mirino di ladri e vandali. Più di una volta sono state rubate le gomme di diversi veicoli in via Austria di fronte ai Giardini di via Fiume. E in centro storico tra le vie Porcu, Manara, Rosas e altre erano di recente stati spaccati vetri e finestrini a una cinquantina di auto. Il responsabile era stato poi rintracciato dalle forze dell’ordine.

