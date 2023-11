Raid notturno dei ladri in una gelateria 

Più danni che bottino. È il risultato dell’incursione notturna di alcuni ladri in una gelateria di via Monti. Ieri mattina le due titolari de “Il gelato Aresu” hanno trovato la brutta sorpresa: ingresso forzato e gelateria messa a soqquadro. Tutto questo, per un bottino di pochi euro che erano custoditi nel registratore di cassa: prima di chiudere la gelateria artigianale, la sera precedente, gli altri soldi erano stati portati via.

Aperta nel 2003 da Bruno Aresu, l’attività - ora portata avanti dalla sue due figlie - ha ricevuto la visita dei ladri durante la notte. In un post su Facebook, ricordano che i ladri ci avevano già provato un anno e mezzo fa, senza successo. Mercoledì notte, invece, ci sono riusciti, ma il bottino è assolutamente modesto.

Nella gelateria, le due titolari hanno trovato anche un coltello dimenticato dai ladri, che l’avevano usato per forzare l’armadietto sul quale è poggiato il registratore di cassa.

