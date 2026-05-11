Raid notturno al polo intermodale 

Porte divelte, bottiglie, estintori a terra, colonne imbrattate, spazzatura. A dodici ore dalla scoperta dell’ennesimo raid vandalico, il centro intermodale comunale di via Ghilarza è impraticabile, ma non inaccessibile. Vale a dire che, nonostante le precarie condizioni igieniche e di sicurezza, le porte sono rimaste aperte per tutto il giorno e l’accesso era consentito a chiunque visto che non c’è alcun controllo. La sbarra all’ingresso è a mezz’asta (la colonnina elettrica a terra), impossibile dire se a causa dell’ultimo blitz messo a segno nella notte tra domenica e lunedì o di quelli precedenti. Perché da queste parti le irruzioni notturne non sono una novità.

Alle 17.30 un bus Arst fa il periplo del piazzale, a bordo l’autista e un passeggero che allunga lo sguardo verso le bottiglie di birra, vodka e whisky allineate tra le panchine all’esterno. Dentro è molto peggio. Nel bagno degli uomini una porta è stata spaccata e poggiata sul muro davanti al lavandino dove è accatastata una montagna di carta.

Il Comune

«Siamo di fronte a gesti sconsiderati e inaccettabili che arrecano danni al patrimonio pubblico e penalizzano l’intera comunità – dichiara il sindaco Massimiliano Sanna –. Non possiamo tollerare che un luogo strategico e importante per la città venga continuamente preso di mira da vandali che agiscono senza rispetto per i beni comuni». Il sindaco, informato ieri mattina di quanto era avvenuto, ha dato mandato agli uffici comunali di presentare denuncia contro ignoti, mentre la Polizia locale ha avviato le indagini per individuare i responsabili.

«Da mesi il Comune ha disposto un servizio di sorveglianza nell’area – prosegue Sanna in una nota – ma purtroppo chi è animato da cattive intenzioni riesce spesso a eludere i controlli. Per questo motivo accelereremo ulteriormente sull’attivazione dell’impianto di videosorveglianza che entrerà in funzione al più presto, non appena saranno conclusi i sottoservizi previsti nella zona nell’ambito del progetto Oristano Est. Le telecamere rappresenteranno un deterrente fondamentale e consentiranno controlli più efficaci, aiutando le forze dell’ordine nell’individuazione dei responsabili. L’obiettivo è mettere definitivamente fine a questi episodi e restituire piena sicurezza e decoro al Centro intermodale», conclude Sanna.

RIPRODUZIONE RISERVATA