Raid nell’istituto delle suore 

Hanno devastato tutto quanto hanno trovato all'interno. I malviventi hanno agito indisturbati. Hanno spaccato porte e finestre, sedie, vetrine, banchi di scuola, mobili, impianti elettrici e quanto altro, ma soprattutto la chiesa. Un raid vandalico in piena regola, compiuto i giorni scorsi all'interno dell'ex istituto delle suore salesiane, vicino al viale Nenni e accanto alla Pineta Albano. Una struttura moderna che, dalla seconda metà degli anni Sessanta, fino a due anni fa, era la sede delle suore salesiane Figlie di Maria Ausiliatrice, che ha ospitato per tanti anni un liceo, ma soprattutto l'asilo nido e il centro giovanile, l'oratorio, la casa Main per le mamme in difficoltà. È stato quindi sede anche delle squadre di basket Le Pleiadi. Era il punto di riferimento non solo per i bambini, adolescenti, giovani, ma anche per persone adulte.

La resa

Due anni fa le suore hanno dovuto alzare bandiera bianca e abbandonare dopo oltre 50 anni Macomer, sia per motivi legati alle nuove vocazioni, sian perché è venuto meno lo scopo per cui l'insieme di edifici era stato creato. L'intera struttura è in attesa di una nuova destinazione. Si parla di acquisto da parte di cooperative e società, ma anche da parte del Comune. I vandali, molto probabilmente, hanno agito a più riprese e solo qualche giorno fa è stata fatta la scoperta. I danni sono incalcolabili. Per ripristinare tutto serviranno ingenti risorse. Nulla trapela dal commissariato, al lavoro per accertare eventuali responsabilità. A denunciare l'accaduto sarebbero state le stesse suore.

In Aula

La notizia è rimbalzata anche nella riunione del consiglio comunale, che si è svolta lunedì sera. La condanna è stata unanime. La struttura potrebbe essere quella individuata per realizzare il nuovo centro per gli anziani, dopo il crollo del soffitto avvenuto lo scorso 5 settembre, poco distante, in viale Nenni. L'assessora e vice sindaco, Maria Luisa Muzzu, durante la riunione del consiglio comunale, rispondendo ad una interrogazione delle minoranze, ha parlato di altre soluzioni, vista l'impossibilità di aggiustare l'edificio che ospitava 21 anziani. «Ci stiamo orientando verso soluzioni alternative - ha detto - abbiamo attivato un canale diretto col Ministero, per reperire i fondi necessari per l'acquisizione di una struttura dove poter realizzare il centro degli anziani e dove raggruppare diversi servizi sociali per la comunità». La vice sindaca, pur non facendo riferimento alla casa delle suore, ha comunque parlato di una struttura capiente per accogliere tanti servizi.

RIPRODUZIONE RISERVATA